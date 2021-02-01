У Львові трагічно загинув легендарний миротворець і медик Майдану

У Львові після ДТП помер Ігор Ільків (колаж: РБК)

У Львові трагічно загинув Ігор Ільків, військовий медик і миротворець. Він кілька днів боровся за життя після трагічної ДТП, що сталася 29 січня на об’їзній дорозі Львова.

Про смерть Ільківа повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Тарас Батенко.

"Висловлюю скорботу з приводу смерті заступника головного лікаря Львівського обласного госпіталю інвалідів війн та репресованих ім. Ю. Липи, депутата Львівської обласної ради VII скликання Ігоря Петровича Ільківа", - написав політик.

Ігор Ільків (фото: facebook.com/t.batenko)

Тоді на слизькій дорозі сталося зіткнення автівок Skoda та "ВАЗ". Водій ВАЗу і дитина-пасажир загинули на місці. А водій Skoda та пасажирка ВАЗ опинилися у лікарні.

Ільків був миротворцем в Югославії, Іраку, Кувейті, Лівані. Під час Революції Гідності був "лікарем Майдану", а згодом рятував поранених на Сході України.

Ігор Ільків був також командиром медичної роти Північного територіального Управління Національної гвардії України, полковником медичної служби першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені генерала Кульчицького.

Раніше ми писали, що у Львові трагічно загинув відомий український дизайнер, який заснував Lviv Fashion Week.

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