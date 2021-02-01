ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Львові трагічно загинув легендарний миротворець і медик Майдану

Львів, Понеділок 01 лютого 2021 12:12
У Львові трагічно загинув легендарний миротворець і медик Майдану
У Львові після ДТП помер Ігор Ільків (колаж: РБК)
Автор: Світлана Мащенко

У Львові трагічно загинув Ігор Ільків, військовий медик і миротворець. Він кілька днів боровся за життя після трагічної ДТП, що сталася 29 січня на об’їзній дорозі Львова.

Про смерть Ільківа повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Тарас Батенко.

"Висловлюю скорботу з приводу смерті заступника головного лікаря Львівського обласного госпіталю інвалідів війн та репресованих ім. Ю. Липи, депутата Львівської обласної ради VII скликання Ігоря Петровича Ільківа", - написав політик.

У Львові трагічно загинув легендарний миротворець і медик Майдану

Ігор Ільків (фото: facebook.com/t.batenko)

Тоді на слизькій дорозі сталося зіткнення автівок Skoda та "ВАЗ". Водій ВАЗу і дитина-пасажир загинули на місці. А водій Skoda та пасажирка ВАЗ опинилися у лікарні.

Ільків був миротворцем в Югославії, Іраку, Кувейті, Лівані. Під час Революції Гідності був "лікарем Майдану", а згодом рятував поранених на Сході України.

Ігор Ільків був також командиром медичної роти Північного територіального Управління Національної гвардії України, полковником медичної служби першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені генерала Кульчицького.

Раніше ми писали, що у Львові трагічно загинув відомий український дизайнер, який заснував Lviv Fashion Week.

Також ми писали, що від коронавірусу помер відомий лікар з Дніпра Борис Анатолійович Павленко. Він завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених в Обласній лікарні імені Мечникова.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Персони ДТП

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся