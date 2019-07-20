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Во Львове на территории детсада произошел трагический несчастный случай (видео)


Парня убило бетонным блоком во время ремонтных работ

Во Львове на территории детского садика произошел трагический несчастный случай. Во время выполнения ремонтных работ бетонная плита упала на 24-летнего парня, в результате чего он погиб. Инцидент произошел около 13:00 - как раз, когда дети спали во время "тихого часа". Об этом говорится в сюжете "Свідок НТН".

Трое работников занимались ремонтом стены на территории дошкольного заведения. Внезапно на одного из них упал бетонный блок. На крик сбежались работники детсада и прохожие. Андрей под плитой еще дышал. Люди до приезда медиков пытались его вытащить, но безуспешно. 

Спасатели при помощи пневматической подушки подняли бетонную плиту. Врачам, к сожалению, спасти жизнь молодому человеку не удалось.

Как рассказала директор садика, работник еще дышал, около получаса его пытались реанимировать. По ее словам, молодой человек был вежливый, и "чувствовалось тепло в душе". 

 

Во Львове в детском саду произошел трагический несчастный случай (Фото: скриншот)

В момент несчастного случая дети спали. Садик посещают 100 малышей в возрасте от 3 до 6 лет. Место, где проводились ремонтные работы, огорожено - туда маленьких воспитанников не пускают.

Полиция выясняет детали происшествия и проверяет, были ли соблюдены необходимые меры безопасности во время ремонта.  

 Во Львове на территории детсада погиб 24-летний мужчина (Видео: YouTube / Свідок НТН)

Как сообщалось ранее, недавно на Закарпатье 5-летний мальчик в детском саду сломал обе руки. Воспитателей в это время отвлек политик со своей предвыборной агитацией. 

Также мы писали о том, что 1 июля под Запорожьем дедушка отправился забирать внучку из детского садика, но что-то пошло не так, и воспитатели передали ему не того ребенка, а затем из-за "похищения" был поднят весь личный состав Нацполиции округа.

Добавим, что ранее в Киеве произошел неприятный инцидент - пьяный мужчин порезал ребенку руки на детской площадке.

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