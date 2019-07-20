У Львові на території дитсадка стався трагічний нещасний випадок (відео)

У Львові на території дитячого садка стався трагічний нещасний випадок. Під час виконання ремонтних робіт бетонна плита впала на 24-річного молодика, в результаті чого він загинув. Інцидент стався близько 13:00 - якраз, коли діти спали під час "тихої години". Про це йдеться в сюжеті "Свідок " НТН".

Троє працівників займалися ремонтом стіни на території дошкільного закладу. Раптово на одного з них впав бетонний блок. На крик збіглися працівники дитсадка і перехожі. Андрій під плитою ще дихав. Люди до приїзду медиків намагались його витягти, але безуспішно.

Рятувальники за допомогою пневматичної подушки підняли бетонну плиту. Лікарям, на жаль, врятувати життя молодій людині не вдалося.

Як розповіла директор садочка, працівник ще дихав, близько півгодини його намагалися реанімувати. За її словами, молодий чоловік був ввічливий, і "відчувалося тепло в душі".

У Львові в дитячому садку стався трагічний нещасний випадок (Фото: скріншот)

В момент нещасного випадку діти спали. Садок відвідують 100 малюків у віці від 3 до 6 років. Місце, де проводилися ремонтні роботи, огороджено - туди маленьких вихованців не пускають.

Поліція з'ясовує деталі події і перевіряє, чи були дотримані необхідні заходи безпеки під час ремонту.

У Львові на території дитсадка загинув 24-річний чоловік (Відео: YouTube / Свідок НТН)

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Закарпатті 5-річний хлопчик у дитячому садочку зламав обидві руки. Вихователів у цей час відвернув політик зі своєю передвиборною агітацією.

Також ми писали про те, що 1 липня під Запоріжжям дідусь пішов забирати онуку з дитячого садка, але щось пішло не так, і вихователі передали йому не ту дитину, а потім через "викрадення" було піднято весь особовий склад Нацполіції округу.

Додамо, що раніше в Києві стався неприємний інцидент - п'яний чоловіків порізав дитині руки на дитячому майданчику.