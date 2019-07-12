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Ребенок сломал в детсаду обе руки: родители винят во всем политическую агитацию

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 08:56
Ребенок сломал в детсаду обе руки: родители винят во всем политическую агитацию
Ребенок покалечился в детском саду (Коллаж РБК-Украина)

Воспитатели детского сада покинули рабочее место ради встречи с политиком

На Закарпатье 5-летний мальчик в детском саду сломал обе руки. Воспитатели в это время были очень заняты – они общались с политиком, который проводил предвыборную агитацию. Об этом рассказали в сюжете телеканала Sirius.

Трагедия произошла около 11 утра в Корытнянском детском саду. Половина работников детского сада покинули рабочее место и отправились в сельсовет на встречу с кандидатом в депутаты. Педагоги, которые остались в детском саду, просто не могли уследить за детьми.

Пятилетний мальчик Артем без присмотра катался на горке и два раза упал. Скорую помощь ребенку родители вызвали самостоятельно, так как администрация садика этого не сделала. Мальчик в машине скорой помощи несколько раз терял сознание. Сейчас он в стабильном состоянии, но не может самостоятельно даже попить воды, так как обе руки у него в гипсе.

Мама Артема не винит воспитателей, которые были с детьми, так как три воспитателя не могут справится сразу с тремя группами детей одновременно. Кроме того, она сообщила, что остальных воспитателей на встречу с политиком отправили принудительно – такое распоряжение дал глава сельсовета. Тот отрицает принудительную встречу и говорит, что не имеет к этому вообще никакого отношения.

Заведующая детским садом и по совместительству воспитательница той группы, куда ходит Артем, рассказала, что была неподалеку, когда все случилось. Она следила за более младшими детьми и не успела подбежать, когда увидела, как ребенок падает. Также она добавила, что воспитатели пошли на встречу добровольно и их никто не принуждал.

В сельсовете создали специальную комиссию, которая проведет служебное расследование и установит, кто же на самом деле виноват в том, что ребенок покалечился. В полиции открыли криминальное дело, но родители писать заявление на воспитательницу отказались, так как считают, что отвечать за инцидент должна не только она.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре друг священника застрелил собаку на глазах у детей.

А также рассказывали о том, что в Киеве пьяный мужчин порезал ребенку руки на детской площадке.

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