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Во Львове школьник изобрел мощнейшую зарядную станцию для ВСУ: чем она особенная

Школьник презентовал зарядку для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове ученик 10-класса Захар Щурко изобрел портативную зарядную станцию для наших военных. Устройство не осталось незамеченным и сейчас власти города хотят помочь подростку наладить массовое производство.

О юном украинце изобретателе рассказали во Львовском городском совете.

В чем преимущество изобретения

Захар представил свое творение – зарядную станцию ​​Лео Energy, которая может работать в полевых условиях и заряжать квадрокоптеры, рации и другую необходимую технику.

Устройство сделано во Львове и сейчас власти хотят сделать все возможное, чтобы производство таких станций увеличивалось и помогало нашим защитникам бороться с врагами.

Захар представил зарядную станцию для ВСУ (фото: city-adm.lviv.ua)

Станцию очень легко использовать и она может заряжаться от розетки, прикуривателя, находящегося в автомобиле, или солнечной панели, входящей в комплект. Для изготовления одной станции молодой человек тратит около 20 тысяч гривен и 7 дней работы.

Захар Щурко учится в 10-м классе львовской гимназии "Престиж". Подросток решил помочь военным и создал мощную зарядку дешевле заводских аналогов.

На изготовление одной станции нужно 20 тысяч гривен (city-adm.lviv.ua)

За деньги, откладываемые на ноутбук и велосипед, он сделал портативную станцию ​​зарядки устройств.

Как мы ранее писали, школьник из Киева передал для ВСУ 10 тысяч гривен, которые собирал 4 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Чернигове 8-летний мальчик собрал 60 тысяч гривен для помощи военным ВСУ - Сергей Мороз каждый вечер пел на Валу.

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Львовшкольник