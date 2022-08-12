У Львові школяр винайшов найпотужнішу зарядну станцію для ЗСУ: чим вона особлива

У Львові учень 10-класу Захар Щурко винайшов портативну зарядну станцію для наших військових. Пристрій не залишилося непоміченим і зараз влада міста хоче допомогти підлітку налагодити масове виробництво.
Про юного українця винахідника розповіли у Львівській міській раді.
Захар представив своє творіння - зарядну станцію Лео Energy, яка може працювати в польових умовах і заряджати квадрокоптери, рації та іншу необхідну техніку.
Пристрій зроблено у Львові та зараз влада хоче зробити все можливе, щоб виробництво таких станцій збільшувалося і допомагало нашим захисникам боротися з ворогами.
Станцію дуже легко використовувати та вона може заряджатися від розетки, прикурювача, що знаходиться в автомобілі, або сонячної панелі, що входить в комплект. Для виготовлення однієї станції молодий чоловік витрачає близько 20 тисяч гривень і 7 днів роботи.
Захар Щурко навчається у 10-му класі Львівської гімназії "Престиж", йому 15 років. Підліток вирішив допомогти військовим і створив потужну зарядку дешевше заводських аналогів.
За гроші, що він відкладав на ноутбук і велосипед, він зробив портативну станцію зарядки пристроїв.
Як ми раніше писали, школяр з Києва передав для ЗСУ 10 тисяч гривень, які збирав 4 роки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Чернігові 8-річний хлопчик зібрав 60 тисяч гривень для допомоги військовим ЗСУ-Сергій Мороз щовечора співав на Валу.