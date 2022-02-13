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Знаменитый киевский кинотеатр разваливается на глазах: облицовка крушит авто под зданием (видео)

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 19:44
Знаменитый киевский кинотеатр разваливается на глазах: облицовка крушит авто под зданием (видео) Кинотеатр "Киевская Русь" в Киеве (фото: Rasal Hague / uk.wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве знаменитый кинотеатр "Киевская Русь" пребывает в ужасном состоянии - со здания отпадает часть облицовки, и такие куски уже повредили один из припаркованных у стены здания под лестницей автомобилей.

Соответствующие кадры 13 февраля опубликованы на Facebook-странице "Оперативный".

Кинотеатр находится недалеко от станции метро "Лукьяновская" на улице Сечевых Стрельцов, 93. Сейчас он не функционирует и не принимает зрителей - с 10 января в кинотеатре начались ремонтные работы.

Таким образом в момент обрушения части облицовки рядом, к счастью, не было людей - любителей кинематографа. А вот оставлять машины под зданием желающих оказалось немало.

Знаменитый киевский кинотеатр разваливается на глазах: облицовка крушит авто под зданием (видео)

Закрытый на ремонт кинотеатр "Киевская Русь" (фото: скриншот с видео)

Так, на видео в сети видно, что в возле "Киевской Руси" стоят десятки авто, владельцы которых, очевидно, решили, что нашли тут прекрасную альтернативу парковочным местам. На практике оказалось обратное.

На ролике показано, что кусок от облицовки здания "прилетел" прямо на легковушку Mazda, а вот владельцу Mustang повезло больше - машину по соседству булыжники не задели.

Знаменитый киевский кинотеатр разваливается на глазах: облицовка крушит авто под зданием (видео)

На авто под зданием кинотеатра падают куски облицовки (фото: скриншот с видео)

"Ребят, здесь кинотеатр "Киевская Русь" на глазах разваливается. Неприятно так прилетело на припаркованную Mazda и очень повезло владельцу Mustang", - говорится в описании к кадрам.

Автовладельцам рекомендуют поскорее убрать свой транспорт, припаркованный в этом опасном месте.

Видео: в Киеве облицовка на кинотеатре "Киевская Русь" падает на авто, припаркованные под зданием

Кинотеатр "Киевская Русь" был построен в 1982 году на месте своего предшественника, кинотеатра "Коммунар" (1961 год), и быстро завоевал большую популярность среди жителей украинской столицы.

В 1990 году, когда в Киеве проходил фестиваль британского кино, на сцену кинотеатра "Киевская Русь" поднимались звезды мирового кинематографа Линдсей Андерсен, Малкольм Мак Дауэл, в кинотеатр также нанесла визит принцесса Диана и Маргарет Тэтчер.

В 1997 кинотеатр полностью обновили, установив современные системы, поставили новые кресла. Зимой 2022-го начался ремонт здания. В "Киевской Руси" два современных кинозала: большой зал на 1192 места, самый большой экран в Украине (26×11 м) и малый зал на 176 мест, со звуком Dolby Digital Surround EX.

Знаменитый киевский кинотеатр разваливается на глазах: облицовка крушит авто под зданием (видео)

Кинотеатр "Киевская Русь" (фото: facebook.com/kievskayarusy)

Обновление кинотеатра "Киевская Русь"

Сейчас легендарный кинотеатр собирают серьезно переделать, сделав из него современный мультифункциональный культурный центр. Первый заместитель директора в Сети кинотеатров КП "Киевкинофильм" Лариса Зубенко показывала в Facebook фото с визуализацией проекта реконструкции.

А еще внутри планируют создать третий кинозал и конференц-зал.

Знаменитый киевский кинотеатр разваливается на глазах: облицовка крушит авто под зданием (видео)Знаменитый киевский кинотеатр разваливается на глазах: облицовка крушит авто под зданием (видео)

Как будет выглядеть кинотеатр "Киевская Русь" (фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что в метро Харькова в час пик обвалился потолок.

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