ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В метро Харькова в час пик обвалился потолок (фото)

Новина українською →
Харьков, Среда 12 января 2022 11:11
В метро Харькова в час пик обвалился потолок (фото) В метро Харькова упал потолок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

12 января в метро Харькова произошло ЧП. На станции метро "Площадь Конституции" упал потолок.

Об этом пишет "Сегодня".

К счастью, во время обвала никто из пассажиров не пострадал и не травмировался.

Спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер сообщил, что вход на станцию метро сейчас с другой стороны.

"Обвалилась штукатурка на потолке при подходе к станции метро Площадь Конституции. Объем достаточно большой. Вход на станцию метро сейчас через другие двери",- сообщил Алексей Битнер.

По его словам, во время ЧП никто не пострадал, хоть уже и был час пик – 08:24. Ремонт потолка планируют проводить в ночное время.

В метро Харькова в час пик обвалился потолок (фото)В метро Харькова обвалился потолок (фото: segodnya.ua)

Как мы писали ранее, в Киеве пьяный неадекват остановил движение поездов в метро. В сети опубликовали видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков метро
LITE
Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды
Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды