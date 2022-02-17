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У Львові впала частина фасаду будинку на дах магазину, з якого виходила людина (фото)

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Львів, Четвер 17 лютого 2022 16:12
У Львові впала частина фасаду будинку на дах магазину, з якого виходила людина (фото) Колаж РБК-Україна: у Львові з будівлі відвалилася "брила" і впала на магазин
Автор: Володимир Костирін

У Львові відвалилася частина фасаду будівлі та впала прямо на козирок магазинчика, розташованого в підвалі будинку. Якраз в момент обвалення з приміщення виходила людина, яка не постраждала тільки дивом.

Про це 17 лютого йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці пабліку "Гаряча лінія міста Львова".

Інцидент стався в будівлі на вулиці Личаківська, 113. Фото з місця події виклав у мережі Роман Ярошевич.

На кадрах видно, що після падіння на козирок магазину частини ліпнини, що прикрашала фасад над вікном на другому поверсі, вагонка-черепиця неабияк погнулася від удару "брили".

Також помітно, що на будівлі в різних місцях відбито тинькування, відкрито "красується" цегляна кладка.

За словами львів'янина, ліпнина на старовинній будівлі вже давно в поганому стані, і загрожувала обвалитися в будь-який момент.

Мешканці будинку зверталися до комунальників із закликом провели необхідні ремонтні роботи, але нічого не було зроблено.

"Личаківська 113, частина впала якраз коли людина виходила з магазину, пощастило що зроблений міцний дашок. Фасад в такому стані вже декілька років, скаржились в ЛКП і на гарячу лінію, результату 0", - йдеться в публікації.

У Львові впала частина фасаду будинку на дах магазину, з якого виходила людина (фото)У Львові впала частина фасаду будинку на дах магазину, з якого виходила людина (фото)У Львові впала частина фасаду будинку на дах магазину, з якого виходила людина (фото)

У Львові з будівлі на Личаківській обвалилася частина фасаду і впала на магазин (фото: facebook.com/groups/hotline.lviv)

У коментарях до посту користувачі мережі зазначають, що сьогодні також стався випадок обвалу "бляхи" з будівлі на вулиці Джорджа Вашингтона, яка, на щастя, нікого з перехожих не зачепила.

Раніше повідомлялося, що в Києві знаменитий кінотеатр "Київська Русь" став розвалюватися на очах, і облицювання, що впало, розбило авто під будівлею.

Також ми писали про те, що перед цим в метро Харкова в годину пік обвалилася стеля.

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Львів Обвалення будинку
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