У Львові впала частина фасаду будинку на дах магазину, з якого виходила людина (фото)

У Львові відвалилася частина фасаду будівлі та впала прямо на козирок магазинчика, розташованого в підвалі будинку. Якраз в момент обвалення з приміщення виходила людина, яка не постраждала тільки дивом.

Про це 17 лютого йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці пабліку " Гаряча лінія міста Львова ".

Інцидент стався в будівлі на вулиці Личаківська, 113. Фото з місця події виклав у мережі Роман Ярошевич.

На кадрах видно, що після падіння на козирок магазину частини ліпнини, що прикрашала фасад над вікном на другому поверсі, вагонка-черепиця неабияк погнулася від удару "брили".

Також помітно, що на будівлі в різних місцях відбито тинькування, відкрито "красується" цегляна кладка.

За словами львів'янина, ліпнина на старовинній будівлі вже давно в поганому стані, і загрожувала обвалитися в будь-який момент.

Мешканці будинку зверталися до комунальників із закликом провели необхідні ремонтні роботи, але нічого не було зроблено.

"Личаківська 113, частина впала якраз коли людина виходила з магазину, пощастило що зроблений міцний дашок. Фасад в такому стані вже декілька років, скаржились в ЛКП і на гарячу лінію, результату 0", - йдеться в публікації.

У Львові з будівлі на Личаківській обвалилася частина фасаду і впала на магазин (фото: facebook.com/groups/hotline.lviv)

У коментарях до посту користувачі мережі зазначають, що сьогодні також стався випадок обвалу "бляхи" з будівлі на вулиці Джорджа Вашингтона, яка, на щастя, нікого з перехожих не зачепила.