Во Львове разгорелся международный скандал: готовится акция протеста

Во Львове разгорелся международный скандал из-за нескольких граждан Турции, которые приехали по приглашению украинских предпринимателей. Специалисты из Турции не смогли подтвердить в аэропорту ни цель своего визита, ни назвать компанию, которая их пригласила.

Как сообщает издание OBOZREVATEL, их вынуждены были задержать, а потом отправить обратно в Турцию. А украинская компания понесла убытки и имеет претензии к пограничной службе. Руководство выдвинуло ультиматум и вывело людей на митинг.

Инцидент с гражданами Турции произошел во львовском аэропорте еще 13 января. Четыре иностранца прилетели во Львов по приглашению текстильной компании Goldi, чтобы показать сотрудникам работу на новом оборудовании. Однако, по словам пограничной службы, они не смогли объяснить цель своего визита.

"Говорили, что на работу, но они не знали ни предприятия, ни в каком городе оно находится. Они не имели ни брони отелей, ни билетов назад, не могли сказать, сколько времени проведут в Украине", - объяснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и добавил, что граждане Турции дали номер телефона и сказали, что там дадут ответы на все вопросы. Но владельцем телефона оказался еще один гражданин Турции, который также не дал никакой информации. Приглашения на работу у иностранцев также не было, ни в каком виде.

Пограничники приняли решение отказать гражданам Турции во въезде и отправить их назад в Стамбул за счет авиакомпании. Вечером того же дня представители украинской компании привезли все необходимые документы, но все они были датированы 13 января, что вызвало подозрения.

Как сообщила начальник юридического отдела Goldi Юлия Ветрук, было закуплено новое оборудование и приглашены спецы для мастер-класс. Она отметила, что граждан Турции было пятеро, и одного из них впустили. Также сотрудница компании утверждает, что с иностранцами обращались без переводчика. Но в Госпогранслужбе опровергают эту информацию и даже предоставили видео.

Во Львове разгорелся скандал между Госпогранслужбой и текстильной компанией

Юрист Юлия Ветрук обвинила пограничников в том, что иностранцам дали подписать документ на украинском языке и даже пригрозили. А пятого участника отпустили только для того, чтобы тот "раздобыл денег".

"Ему так намекали, и других вариантов у вас нет. Все были в одинаковых условиях, но одного пустили, а четверых – нет", - сказала Ветрук.

17 января от имени компании было написано обращение в погранслужбу, а 20 января под отделением и возле аэропорта собрался митинг. Люди начали требовать увольнения капитана Госпогранслужбы Ольги Кардаш, возместить убытки в размере 57 тысяч гривен (за билеты и другие траты на приглашение специалистов), и принести извинения за действия пограничников.

Всего на митинге присутствовало около 600 человек. Как сообщила Ветрук, если требования не будут выполнены, то все фабрики в Украине этой компании будут остановлены, а сотрудники отправятся в Киев и организуют митинг под Офисом президента Украины.