У Львові розгорівся міжнародний скандал: готується акція протесту

У Львові розгорівся міжнародний скандал через кількох громадян Туреччини, які приїхали на запрошення українських підприємців. Фахівці з Туреччини не змогли в аеропорті ні підтвердити мету свого візиту, ані назвати компанію, яка їх запросила.

Як повідомляє видання OBOZREVATEL, їх змушені були затримати, а потім відправити назад у Туреччину. А українська компанія зазнала збитків і має претензії до прикордонної служби. Керівництво висунуло ультиматум і вивело людей на мітинг.

Інцидент з громадянами Туреччини стався у львівському аеропорту ще 13 січня. Чотири іноземці прилетіли до Львова на запрошення текстильної компанії Goldi, щоб показати співробітникам роботу на новому обладнанні. Однак, за словами прикордонної служби, вони не змогли пояснити мету свого візиту.

"Говорили, що на роботу, але вони не знали ні підприємства, ні в якому місті воно знаходиться. Вони не мали ні броні готелів, ні квитків назад, не могли сказати, скільки часу проведуть в Україні", - пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко і додав, що громадяни Туреччини дали номер телефону і сказали, що там дадуть відповіді на всі питання. Але власником телефону виявився ще один громадянин Туреччини, який також не дав ніякої інформації. Запрошення на роботу в іноземців також не було, ні в якому вигляді.

Прикордонники прийняли рішення відмовити громадянам Туреччини у в'їзді та відправити їх назад до Стамбула коштом авіакомпанії. Увечері того ж дня представники української компанії привезли всі необхідні документи, але всі вони були датовані 13 січня, що викликало підозри.

Як повідомила начальник юридичного відділу Goldi Юлія Ветрук, було закуплено нове обладнання та запрошені специ для майстер-класу. Вона зазначила, що громадян Туреччини було п'ятеро, і одного з них впустили. Також співробітниця компанії стверджує, що з іноземцями спілкувалися без перекладача. Але в Держприкордонслужбі спростовують цю інформацію і навіть надали відео.

У Львові розгорівся скандал між Держприкордонслужбою та текстильною компанією

Юрист Юлія Ветрук звинуватила прикордонників в тому, що іноземцям дали підписати документ українською мовою і навіть пригрозили. А п'ятого учасника відпустили тільки для того, щоб той "роздобув грошей".

"Йому так натякали, і інших варіантів у вас немає. Всі були в однакових умовах, але одного пустили, а чотирьох – ні", - сказала Ветрук.

17 січня від імені компанії було написано звернення до прикордонної служби, а 20 січня під відділенням і біля аеропорту зібрався мітинг. Люди почали вимагати звільнення капітана Держприкордонслужби Ольги Кардаш, відшкодувати збитки в розмірі 57 тисяч гривень (за квитки та інші витрати на запрошення фахівців), і перепросити за дії прикордонників.

Всього на мітингу були присутні близько 600 осіб. Як повідомила Ветрук, якщо вимоги не будуть виконані, то всі фабрики в Україні цієї компанії будуть зупинені, а співробітники відправляться в Київ і організують мітинг під Офісом президента України.