Во Львове провели уникальную операцию на сердце: без единого разреза

Операция (фото: facebook.com/ulyana.samchuk)

Львовские хирурги провели уникальную операцию на сердце

Во Львовской больнице скорой помощи врачи провели уникальную операцию по имплантации сердечного клапана. Эта операция считается особенной, поскольку хирурги провели ее без единого разреза.

Женщине из Львовской области сердечный протез завели в бедренную артерию, а потом доставили к сердцу. Это было сделано через прокол в коже. Об этой операции рассказал генеральный директор больницы Олег Самчук на своей странице в Facebook.

Вторая особенность операции - отсутствие длительного наркоза. Из-за возраста 80-летней женщине была противопоказана традиционная операция на открытом сердце и с подключением к аппарату искусственного кровообращения.

Стоимость операции составила миллион гривен, но медучреждение взяло расходы на себя и за свой счет заказала протез из-за рубежа.

Женщина, которой сделали уникальную операцию (фото: facebook.com/ulyana.samchuk)

В больницу пациентка попала в очень тяжелом состоянии. У нее был оттек в ногах и жидкость в легких. Сердце женщины не могло нормально качать кровь, и из-за этого сердце работало с тройной нагрузкой. Без этой операции женщина бы долго не прожила.

Из-за того, что не было разреза грудной клетки, длительного наркоза, и аппарата искусственного кровообращения, она не требует восстановления и реабилитации. Через несколько дней ее уже выпишут.

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