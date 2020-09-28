ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинские врачи спасли женщину с необычным диагнозом: таких случаев единицы

Тернополь, Понедельник 28 сентября 2020 13:04
Украинские врачи спасли женщину с необычным диагнозом: таких случаев единицы
В Тернополе врачи провели необычную операцию (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Анна Киселева

Хирурги провели оперативное вмешательство и вылечили четыре сложных болезни за три часа

В Тернополе врачи провели необычную операцию – женщине поставили диагноз с четырьмя сложными болезнями, включая онкологию. Медикам удалось провести уникальную и сложную операцию всего за три часа и двадцать минут. Подробности необычного случая – читайте ниже.

Как сообщает КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи" в Facebook, еще в июне к врачам обратилась пациентка в возрасте 60 лет с жалобами на пожелтение кожных покровов, выраженную общую слабость, тошноту, боли в правом подреберье. С ее слов стало известно уже об одном диагнозе, который ей поставили ранее – желчнокаменная болезнь.

Украинские врачи спасли женщину с необычным диагнозом: таких случаев единицы

Операция в Тернополе (фото: facebook.com/КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги)

Пациентка прошла полный комплекс обследований. С помощью компьютерной томографии органов брюшной полости, у данной пациентки диагностированы: желчнокаменную болезнь, хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз с механической желтухой и злокачественную опухоль прямой кишки с развитием частичной толстокишечной непроходимости. Такой диагноз требовал незамедлительного хирургического вмешательства.

Благодаря слаженной работе настоящих профессионалов, команде хирургов и анестезиологов, во главе с заведующим хирургического отделения Осадчуком Дмитрием Васильевичем, данной пациентке был мгновенно проведен ряд оперативных вмешательств: эндоскопическая ретроградная холангиография с папилосфиктеротомией и литоэкстракция канкремента из общей желчного протока, следующим этапом была проведена лапороскопическая холецистэктомия и на завершительном этапе - лапароскопическая передняя резекция прямой кишки с интракорпоральным сигморектоанастомозом. Длительность операции составила 3 ч 20 мин.

Украинские врачи спасли женщину с необычным диагнозом: таких случаев единицы

Украинские врачи спасли женщину с необычным диагнозом: таких случаев единицы

Операция в Тернополе (фото: facebook.com/КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги)

"Уникальность таких оперативных вмешательств заключается в том, что выполнены они одновременно благодаря слаженности работе операционной бригады и возможности использования высококлассной медицинской аппаратуры в малоинвазивной хирургии. Осложнений в послеоперационном периоде не было. Больная в удовлетворительном состоянии на 7 сутки выписана из стационара под наблюдение семейного врача", - говорится в сообщении врачей.

Напомним, что ранее украинцу из Дубно Ровенской области удалили огромную опухоль на шее, которая мешала ему жить.

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, как лечь под нож хирурга, и ничего не заплатить.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь операцияхирург
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь