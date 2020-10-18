У Львові провели унікальну операцію на серці: без єдиного розрізу

Операція (фото: facebook.com/ulyana.samchuk)

Львівські хірурги провели унікальну операцію на серці

У Львівській лікарні швидкої допомоги лікарі провели унікальну операцію по імплантації серцевого клапана. Ця операція вважається особливою, оскільки хірурги провели її без єдиного розрізу.

Жінці зі Львівської області серцевий протез завели в стегнову артерію, а потім доставили до серця. Це було зроблено через прокол у шкірі. Про цю операцію розповів генеральний директор лікарні Олег Самчук на своїй сторінці в Facebook.

Друга особливість операції - відсутність тривалого наркозу. Через вік 80-річній жінці була протипоказана традиційна операція на відкритому серці і з підключенням до апарату штучного кровообігу.

Вартість операції склала мільйон гривень, але медзаклад взяв витрати на себе і своїм коштом замовив протез з-за кордону.

Жінка, якій зробили унікальну операцію (фото: facebook.com/ulyana.samchuk)

У лікарні пацієнтка потрапила в дуже важкому стані. У неї був відтік в ногах і рідина в легенях. Серце жінки не могло нормально качати кров, і через це серце працювало з потрійним навантаженням. Без цієї операції жінка довго би не прожила.

Через те, що не було розрізу грудної клітки, тривалого наркозу, і апарату штучного кровообігу, вона не вимагає відновлення і реабілітації. Через кілька днів її вже випишуть.

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