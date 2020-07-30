ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Львові сталося справжнє диво з 4-річним хлопчиком, який потонув на 5 хвилин

Львів, Четвер 30 липня 2020 09:40
У Львові сталося справжнє диво з 4-річним хлопчиком, який потонув на 5 хвилин
У Львові хлопчик довго пробув у воді, але вийшов з коми (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Львові врятували хлопчика, який був на дні басейну дуже довго

У Львові сталося справжнє диво: чотирирічного хлопчика вивели з коми після того, як він потонув у басейні, пробувши у воді близько п'яти хвилин.

Нещастя трапилося у дворі приватного будинку, де дитина живе з батьками. Дорослі помітили, що дитини немає і знайшли його на дні 1,5-метрового басейну.

Батько зумів реанімувати сина, але хлопчик залишався без свідомості. Малюк протягом п'яти днів був у комі, але тепер отямився.

Лікарі сподіваються, що хлопчик повністю одужає, і утоплення не буде мати ніяких наслідків для дитини.

Заввідділу реанімаційного відділення львівського "Охматдиту" Віра Приймакова каже, що дитину зняли із штучної вентиляції.

"Сьогодні стан дитини середньої тяжкості... Дитина досить активна, харчується самостійно. Просить маму і тата і хоче додому", - розповіла лікар.

У Львові врятували хлопчика, який потонув на 5 хвилин (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що під Вінницею підлітки врятували потопаючу, у якої вже не було шансів.

Також повідомлялося, що українські медики врятували життя дівчинки, від якої відмовилися біологічні батьки з США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Львівврачи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся