У Львові придумали спосіб, як швидко відстояти чергу за бензином (фото)

Проблема з бензином в Україні не пройшла і повз Львів. Але там заповзятливі люди пропонують українцям заощадити їх час і постояти в черзі за паливом замість них.

Так, автори оголошень пропонують постояти в черзі за бензином за вас і просять за цю послугу 40 гривень на годину, кава оплачується додатково.

"Постою в черзі на АЗС за соляркою і бензином. Не хочете витрачати дорогоцінний час - звертайтеся", - сказано в оголошеннях.

Цікаво, що в коментарях українці повідомляють, що за подібну послугу в Одесі в Києві беруть 200 гривень.

Скріншот (olx.ua)