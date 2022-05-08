У Львові придумали спосіб, як швидко відстояти чергу за бензином (фото)
Проблема з бензином в Україні не пройшла і повз Львів. Але там заповзятливі люди пропонують українцям заощадити їх час і постояти в черзі за паливом замість них.
Такі пропозиції з'явилися на сайті безкоштовних оголошень.
Так, автори оголошень пропонують постояти в черзі за бензином за вас і просять за цю послугу 40 гривень на годину, кава оплачується додатково.
"Постою в черзі на АЗС за соляркою і бензином. Не хочете витрачати дорогоцінний час - звертайтеся", - сказано в оголошеннях.
Цікаво, що в коментарях українці повідомляють, що за подібну послугу в Одесі в Києві беруть 200 гривень.
Скріншот (olx.ua)
Як ми раніше писали, мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин і ДП майже на 2 гривні.
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