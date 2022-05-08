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У Львові придумали спосіб, як швидко відстояти чергу за бензином (фото)

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Львів, Неділя 08 травня 2022 10:50
У Львові придумали спосіб, як швидко відстояти чергу за бензином (фото) У Львові пропонують постояти за вас у черзі за бензином
Автор: Людмила Жукова

Проблема з бензином в Україні не пройшла і повз Львів. Але там заповзятливі люди пропонують українцям заощадити їх час і постояти в черзі за паливом замість них.

Такі пропозиції з'явилися на сайті безкоштовних оголошень.

Так, автори оголошень пропонують постояти в черзі за бензином за вас і просять за цю послугу 40 гривень на годину, кава оплачується додатково.

"Постою в черзі на АЗС за соляркою і бензином. Не хочете витрачати дорогоцінний час - звертайтеся", - сказано в оголошеннях.

Цікаво, що в коментарях українці повідомляють, що за подібну послугу в Одесі в Києві беруть 200 гривень.

У Львові придумали спосіб, як швидко відстояти чергу за бензином (фото)

У Львові придумали спосіб, як швидко відстояти чергу за бензином (фото)

Скріншот (olx.ua)

Як ми раніше писали, мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин і ДП майже на 2 гривні.

Читайте також, через дефіцит бензину в Україні шахраї розробили схеми обману, щоб дурити українців, які полюють за паливом.

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