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Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ почти на 2 гривны: сколько будет стоить топливо

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Украина, Пятница 06 мая 2022 09:25
Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ почти на 2 гривны: сколько будет стоить топливо Фото: цены на АЗС вырастут почти на 2 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 2 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 1,64 гривен с 29,55 гривен до 31,19 гривен за литр, для дизельного топлива на 1,97 гривен с 33,66 гривен до 35,63 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривен за литр, дизельного топлива - 42,63 гривен за литр.

Напомним, правительство регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 мая 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. При этом топливо есть в продаже не на всех заправках.

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Цены на бензин
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