Во Львове появятся улицы в честь Билозира и Вакарчука

Во Львове запланировано переименование 53 улиц, и уже восемь из них получили новые названия. В частности, в районе аэропорта теперь есть Гостомельская и Чернобаевская улицы, а вскоре в городе могут появиться и улицы, названные в честь Билозира и Вакарчука.

Об этом 5 августа рассказал первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко на брифинге .

По словам чиновника, который возглавляет рабочую группу по переименованию, было проанализировано около 100 обращений относительно новых названий для улиц.

"На сессии городского совета определили, что 53 улицы в списке будут "деколонизированы". Мы уже приняли решение по первым восьми", - говорит он.

Какие улицы уже переименовали во Львове

Ул. Некрасова теперь носит имя львовского поэта и общественного деятеля, который в апреле погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов - Юрия Руфа.

Ул. Брюллова переименована в честь Ирины Калинец, основательницы Музея террора, который расположен на этой улице.

Ул. Дагестанская и Чувашская получили название Гостомельская и Чернобаевская.

Также во Львове теперь есть улица Херсонская.

Инициатива об улицах Вакарчука и Билозира

"Есть и очень много обсуждаемых названий улиц, например Билозира и Вакарчука. Моя позиция: и такая, и такая улица должны быть во Львове, потому что это два великих украинца, которые очень многого сделали для нашего государства", - говорит заместитель мэра.

Очевидно, что тут речь идет об Иване Вакарчуке, который ранее возглавлял министерство образования и науки Украины (2007-2010 годы), был ректором Львовского университета (1990-2007 и 2010-2013 годы), Героя Украины, отца лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Иван Вакарчук (фото: uk.wikipedia.org)

Напомним, инициатива о переименовании улицы в честь физика, общественного деятеля и политика, который скончался в 2020 году, ранее уже поднималась во Львове.

Известный украинский композитор, исполнитель, народный артист Украины, лидер ВИА "Ватра" Игорь Билозир - уроженец Львовщины. Он умер в возрасте 45 лет в результате нападения в мае 2000-го в кафе в центре города - музыкант был жестоко избит группой любителей российского шансона за то, что мешал им слушать "блатняк". Игорь Иосифович похоронен на львовском Лычаковском кладбище.

Игорь Билозир (фото: day.kyiv.ua)