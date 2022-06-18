Как переименуют станции метро Киева: появился проект решения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Согласно опубликованному на сайте горсовета проекту решения, предложено переименовать пять станций Киевского метрополитена. Так, станция "Берестейская" сменит название на "Бучанскую", станцию "Площадь Льва Толстого" переименуют в "Василия Стуса", станцию "Героев Днепра" - в "Героев Украины", станцию "Минская" - на станцию "Варшавская", а станция "Дружбы народов" будет называться "Ботаническая".

В электронном голосовании по выбору новых названий приняло участие более 170 тысяч человек. Согласно объяснительной записке, ориентировочная стоимость переименования станций составляет 2,3 млн грн. Финансирование возложено на бюджет Киева.