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У Львові з'являться вулиці на честь Білозіра і Вакарчука

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Львів, П'ятниця 05 серпня 2022 23:00
У Львові з'являться вулиці на честь Білозіра і Вакарчука Фото: у Львові перейменують ряд вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львові заплановано перейменування 53 вулиць, і вже вісім з них отримали нові назви. Зокрема, в районі аеропорту тепер є Гостомельська і Чорнобаївська вулиці, а незабаром в місті можуть з'явитися і вулиці, названі на честь Білозіра та Вакарчука.

Про це 5 серпня розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на брифінгу.

За словами чиновника, який очолює робочу групу з перейменування, було проаналізовано близько 100 звернень щодо нових назв для вулиць.

"На сесії міської ради визначили, що 53 вулиці в списку будуть"деколонізовані". Ми вже прийняли рішення щодо перших восьми", - говорить він.

Які вулиці вже перейменували у Львові

  • Вул. Некрасова тепер має ім'я львівського поета і громадського діяча, який у квітні загинув на фронті, захищаючи Україну від окупантів - Юрія Руфа.
  • Вул. Брюллова перейменована на честь Ірини Калинець, засновниці Музею терору, який розташований на цій вулиці.
  • Вул. Дагестанська і Чуваська отримали назву Гостомельська і Чорнобаївська.
  • Також у Львові тепер є вулиця Херсонська.

Ініціатива щодо вулиць Вакарчука та Білозіра

"Є і дуже багато обговорюваних назв вулиць, наприклад Білозіра та Вакарчука. Моя позиція: і така, і така вулиця мають бути у Львові, бо це два величних українці, які дуже багато чого зробили для нашої держави", - говорить заступник мера.

Очевидно, що тут йдеться про Івана Вакарчука, який раніше очолював міністерство освіти і науки України (2007-2010 роки), був ректором Львівського університету (1990-2007 та 2010-2013 роки), Героя України, батька лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

У Львові з'являться вулиці на честь Білозіра і Вакарчука

Іван Вакарчук (фото: uk.wikipedia.org)

Нагадаємо, ініціатива про перейменування вулиці на честь фізика, громадського діяча і політика, який помер у 2020 році, раніше вже підіймалася у Львові.

Відомий український композитор, виконавець, народний артист України, лідер ВІА "Ватра" Ігор Білозір - уродженець Львівщини. Він помер у віці 45 років в результаті нападу в травні 2000-го в кафе в центрі міста - музикант був жорстоко побитий групою любителів російського шансону за те, що заважав їм слухати "блатняк". Ігор Йосипович похований на львівському Личаківському цвинтарі.

У Львові з'являться вулиці на честь Білозіра і Вакарчука

Ігор Білозір (фото: day.kyiv.ua)

Нагадаємо, що в Одесі також ухвалили рішення перейменувати деякі вулиці, і вже з'явився список нових назв.

А також ми писали, що у Києві нову назву отримала арку Дружби народів, а ще у столиці вирішили перейменувати кілька станцій метро.

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Иван Вакарчук Львів переименование
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