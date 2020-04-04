Умер экс-министр образования и науки Иван Вакарчук

Фото: Иван Вакарчук (УНИАН)

Вакарчуку было 73 года

Умер экс-министр образования, бывший ректор Львовского университета и отец политика Святослава Вакарчука Иван Вакарчук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Святослава Вакарчука.

О смерти Ивана Вакарчука сначала сообщил историк и экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль... Он ввел внешнее независимое оценивание и сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе", - написал Вятрович в Facebook.

Городской глава Львова Андрей Садовый сообщил, что по просьбе семьи похороны Ивана Вакарчука состоятся камерно. Похоронят на Лычаковском кладбище.

В декабре 2007 года Вакарчук был избран на пост министра образования и науки Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко по квоте блока Наша Украина - Народная самооборона (НУНС). Потерял пост в связи с отставкой Кабмина после победы на президентских выборах Виктора Януковича.

С 2010 по 2013 год был ректором Львовского университета.

Он также награжден грамотами президиума АН УССР, почетным знаком отличия президента Украины. Отличник народного образования УССР. Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники. Кавалер государственного ордена Итальянской Республики "Звезда итальянской солидарности".