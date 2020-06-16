Во Львове перевозчики самовольно возобновили междугородние рейсы

Во Львове водители автобусов и маршруток без разрешения местных властей возобновили пассажирские перевозки. Почти неделю перевозчики пикетировали под Львовской ОГА, но так ничего и не добились, а после этого они свернули свою акцию протеста и решили самовольно запустить перевозки.

В начале июня перевозчика Львова и области вышли на акцию протеста под стены Львовской ОГА. Они требовали восстановить пассажирские перевозки во Львовской области и обратились к властям с просьбой: "Дайте возить людей!"

"Люди уже который месяц на карантине, уже теряют последние запасы и терпение. Тем временем, нелегальные перевозчики, еще больше развернули свои опасные рейсы. Только в районе Стрийского автовокзала приблизительно полсотни "левых" рейсов. Могут ли там заразиться люди, вопрос риторический. Не стоит и говорить, что налогов с таких "бусов" государство и близко не видит, в отличие от легальных перевозчиков региона", - сказано в обращении водителей к власти.

Как объяснили представители профсоюзов автотранспорта Львовской области, они опасаются, что водители окажутся на грани выживания и начнут уходить на другую работу.

Кроме того, такая ситуация ведет к конфликтам в обществе, так как пассажиры злятся именно на перевозчиков за то, что нет транспорта и нет возможности добраться из пригорода во Львов.

Перевозчики просили разрешить им работать, гарантировать водителям право на труд, а пассажирам – свободу передвижения. А также ввести представителя транспортников в состав областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и решения о транспорте не принимать без самих перевозчиков.

Акция во Львове стартовала 5 июня и более недели автобусы и маршрутки вместе со своими владельцами стояли под Областной государственной администрацией во Львове. Однако решения властей перевозчики так и не дождались.

С 16 июня перевозчики решили самостоятельно начать работу и сообщили, что выезжают на свои рейсы. Графики транспорта разместил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Как сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Львовской области Иван Вейлика в комментарии для ZAXID.NET, с 16 июня на маршруты выйдут не менее 60% автобусов. Перевозчики приняли решение самовольно, так как областная комиссия ТЭБ и ЧС не прислушалась к их требованиям и не позволила возобновить работу официально.

На данный момент перевозчикам приходится заключать договора с предприятиями в районах, селах и поселках, а также с местными властями, чтобы иметь документы на легальную работу. Также они пообещали соблюдать все требования Минздрава и отметили, что тарифы поднимать не намерены.

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