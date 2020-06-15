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Полное восстановление межобластного транспорта может занять месяцы, - Криклий

Новости » Инфраструктура     15.06.2020 - 20:40
Полное восстановление межобластного транспорта может занять месяцы, - Криклий
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Сейчас транспорт работает на 60-70% в сравнении с докоронавирусными показателями

Полное восстановление межобластного транспорта может занять несколько недель или месяцев. Это будет зависеть от соблюдения карантинных ограничений.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Укринформу".

По его словам, сейчас транспорт работает примерно на 60-70% в сравнении с докоронавирусными показателями.

"Остальные ждут, чтобы региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли соответствующие разрешительные решения", - сказал Криклий.

На предположение, что остальной транспорт могут запустить в течение следующих недель, глава МИУ сказал:

"Недель или месяцев. Зависит от того, насколько самодисциплинированно будем себя вести. Большая ошибка - считать, что карантин закончился. Мы к нему привыкли психологически, но коронавирус остается большой угрозой".

Он также добавил, что Украина готовится возобновить рейсы в Польшу, но ожидает подтверждения польской стороны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить проверки в местах скопления людей на предмет соблюдения правил карантина из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Украине в последние дни.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов в курортных направлениях.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины транспортобластиВладислав Криклий
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