Укрзализныця открыла продажу билетов в курортных направлениях: куда можно поехать

Укрзализныця открыла продажу билетов на курорты (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы теперь смогут добраться поездами до популярных курортов в Украине

В Украине начался новый этап ослабления карантина в связи с пандемией коронавируса и постепенно восстанавливается курсирование поездов дальнего следования. На данный момент неохваченными остаются только те регионы, в которых по-прежнему остается большое количество инфицированных.

В Укрзализныце анонсировали продажу билетов на поезда дальнего следования, которыми можно будет добраться до курортов страны. Они начнут ездить с 19 июня, а билеты уже появились в продаже.

"Укрзализныця открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования Запорожье –Ужгород, Харьков-Ивано-Франковск, Харьков-Ужгород и Киев-Херсон. Они начнут курсировать с 19 июня, а билеты можно купить уже сейчас. Также будет увеличено курсирование трех поездов. В фокусе традиционные места отдыха украинцев: Западная Украина и побережье Черного моря", - сказано в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

Поезда начнут ездить по такому графику:

№17/18 Харьков-Ужгород – 19 июня из Харькова, 20 июня – из Ужгорода.

№3/4 Запорожье-Ужгород – 20 июня из Запорожья, 21 июня – из Ужгорода.

№15/16 Харьков-Ивано-Франковск – 20 июня из Харькова, 21 июня – из Ивано-Франковска.

№768/767 Киев-Херсон – 19 июня из Киева, 20 июня – из Херсона.

По предварительным данным, эти поезда начнут курсировать через день.

Кроме того, с 18 июня добавятся рейсы поезда из Киева в Одессу и Херсон.

№106/105 Одесса – Киев – с 18 июня.

№102/101 Киев – Херсон – с 20 июня

№12/11 Киев – Новоалексеевка – с 1 июля.

Эти поезда начнут ездить ежедневно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця с 15 июня добавила 14 поездов в популярных направлениях.

А также рассказывали о том, что после возобновления работы железной дороги украинцы в шоке от цен на билеты.

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Автор: Анна Шиканова