У Львові перевізники самовільно відновили міжміські рейси

У Львові водії автобусів і маршруток без дозволу місцевої влади відновили пасажирські перевезення. Майже тиждень перевізники пікетували під Львівською ОДА, але так нічого і не домоглися, а після цього вони згорнули свою акцію протесту і вирішили самовільно запустити перевезення.

На початку червня перевізника Львова та області вийшли на акцію протесту під стіни Львівської ОДА. Вони вимагали відновити пасажирські перевезення у Львівській області та звернулися до влади з проханням: "Дайте возити людей!"

"Люди вже який місяць на карантині, вже втрачають останні запаси та терпіння. Тим часом, нелегальні перевізники, ще більше розгорнули свої небезпечні рейси. Тільки в районі Стрийського автовокзалу приблизно півсотні "лівих" рейсів. Чи можуть там заразитися люди, питання риторичне. Не варто й говорити, що податків з таких "бусів" держава і близько не бачить, на відміну від легальних перевізників регіону", - сказано у зверненні водіїв до влади.

Як пояснили представники профспілок автотранспорту Львівської області, вони побоюються, що водії опиняться на межі виживання і почнуть йти на іншу роботу.

Крім того, така ситуація веде до конфліктів у суспільстві, оскільки пасажири зляться саме на перевізників за те, що немає транспорту і немає можливості дістатися з передмістя до Львова.

Перевізники просили дозволити їм працювати, гарантувати водіям право на працю, а пасажирам – свободу пересування. А також ввести представника транспортників до складу обласної комісії з надзвичайних ситуацій і рішення про транспорт не приймати без самих перевізників.

Акція у Львові стартувала 5 червня і понад тиждень автобуси та маршрутки разом зі своїми власниками стояли під Обласною державною адміністрацією у Львові. Однак рішення влади перевізники так і не дочекалися.

З 16 червня перевізники вирішили самостійно почати роботу і повідомили, що виїжджають на свої рейси. Графіки транспорту розмістив на своїй сторінці в Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Як повідомив голова Асоціації перевізників Львівської області Іван Вейлика у коментарі для ZAXID.NET, з 16 червня на маршрути вийдуть не менше 60% автобусів. Перевізники прийняли рішення самовільно, оскільки обласна комісія ТЕБ і НС не дослухалася до їхніх вимог і не дозволила відновити роботу офіційно.

На цей час перевізникам доводиться укладати договори з підприємствами в районах, селах і селищах, а також з місцевою владою, щоб мати документи на легальну роботу. Також вони пообіцяли дотримуватися всіх вимог МОЗ та зазначили, що тарифи підіймати не мають наміру.

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