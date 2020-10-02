Во Львове педофил совратил 11 детей в лагере: всплыли новые данные о серийном насильнике

Во Львове арестовали педофила и серийного насильника (коллаж РБК-Украина)

Подозреваемого арестовали на 2 месяца

Во Львове педофил организовал молодежный лагерь, в котором совращал и насиловал девочек. Злоумышленнику сейчас избрали меру пресечения в виде ареста без права на залог и оставили в СИЗО на 60 суток.

46-летнему мужчине инкриминируют сексуальные преступления против несовершеннолетних, а именно - как минимум 11 девочек в возрасте от 11 до 14 лет. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет за решеткой.

Как выяснилось, подозреваемый называл себя христианским проповедником, умел находить подход к священникам и меценатам для организации детских таборов. Об этом передает газета "Ратуша".

На родителей детей - своих будущих жертв - серийный педофил-насильник также производил хорошее впечатление, и те без опаски отправляли дочерей на оздоровление в лагеря.

По информации журналистов газеты, полученной из адвокатского среды, подозреваемый - Московченко Роман Викторович, директор благотворительной организации "Фонд развития школьничества "София".

Он холост, своих детей не имеет, проживал с мамой.

На время, когда злоумышленнику объявляли подозрение, он в частном порядке находился на лечении во львовской областной психиатрической больнице "Учреждение".

Как рассказала начальник отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления Нацполиции во Львовской области Мирослава Степанюк, подозреваемый был руководителем официально незарегистрированного Молодежного общества. Он организовывал оздоровительные и образовательные лагеря для детей, однако не имел на это официального разрешения. Мужчина, представляясь верующим христианской церкви, ходил по школам и привлекал детей к участию в возглавляемой им молодежной организации.

Роман Московченко (фото: facebook.com)

Среди пострадавших были девочки как из неблагополучных, так и из полноценных семей.

Отмечается, что педофил никогда не запугивал детей, а просто психологически их подавлял. Начиная с 2005 года, когда мужчина начал свою "охоту" на девочек, в правоохранительные органы не обратилась ни одна семья - дети просто молчали.

Масштабная и кропотливая работа над собранием доказательной базы началась только в декабре 2019-го, когда в полицию обратилась одна из жертв педофила, уже 23-летняя женщина, и написала заявление на насильника.

Она же и убедила и нескольких других пострадавших девушек последовать примеру. Пострадавшие 1994-96 годов рождения, в момент совершения преступления им было 11-14 лет. На данный момент раскрыто 11 фактов развращения и изнасилования несовершеннолетних. Добавим, что по словам одной из жертв насильника, еще есть 3-4 девушки, которые молчат об этом.

Как стало известно, свои преступные развлечения извращенец записывал в дневник, а некоторые снимал на видео. Правоохранители уже нашли фото- и видеоматериалы, которые снимал сам подозреваемый. На них зафиксированы игры, викторины с детьми, которые выходят за рамки приличий.

Ранее сообщалось, что в Херсоне активисты поймали бизнесмена-педофила, устроили "самосуд" и сняли на видео.

Напомним, недавно под Одессой разгорелся грандиозный скандал - главврача дома малютки обвиняют в растлении детей.