У Львові педофіл розбестив 11 дітей у таборі: спливли нові дані про серійного ґвалтівника

У Львові заарештували педофіла і серійного ґвалтівника (колаж РБК-Україна)

Підозрюваного заарештували на 2 місяці

У Львові педофіл організував молодіжний табір, в якому розбещував та ґвалтував дівчаток. Зловмиснику зараз обрали запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу і залишили в СІЗО на 60 діб.

46-річному чоловікові інкримінують сексуальні злочини проти неповнолітніх, а саме - щонайменше 11 дівчаток у віці від 11 до 14 років. У разі доведення провини йому загрожує до 15 років за ґратами.

Як з'ясувалося, підозрюваний називав себе християнським проповідником, умів знаходити підхід до священиків і меценатів для організації дитячих таборів. Про це передає газета "Ратуша".

На батьків дітей - своїх майбутніх жертв - серійний педофіл-ґвалтівник також справляв хороше враження, і ті без побоювання відправляли дочок на оздоровлення в табори.

За інформацією журналістів газети, отриманої з адвокатського середовища, підозрюваний - Московченко Роман Вікторович, директор благодійної організації "Фонд розвитку шкільництва "Софія".

Він неодружений, дітей не має, проживав з мамою.

На той час, коли зловмисникові оголошували підозру, він у приватному порядку перебував на лікуванні у львівській обласній психіатричній лікарні "Заклад".

Як розповіла начальниця відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого управління Нацполіції у Львівській області Мирослава Степанюк, підозрюваний був керівником офіційно незареєстрованого Молодіжного товариства. Він організовував оздоровчі та освітні табори для дітей, однак не мав на це офіційного дозволу. Чоловік, представляючись віруючим християнської церкви, ходив по школах і залучав дітей до участі в очолюваній ним молодіжної організації.

Роман Московченко (фото: facebook.com)

Серед постраждалих були дівчатка як з неблагополучних, так і з повноцінних сімей.

Зазначається, що педофіл ніколи не залякував дітей, а просто психологічно їх придушував. Починаючи з 2005 року, коли чоловік почав свої "полювання" на дівчаток, до правоохоронних органів не звернулась жодна сім'я - діти просто мовчали.

Масштабна і копітка робота над зборами доказової бази почалася тільки в грудні 2019-го, коли до поліції звернулася одна з жертв педофіла, вже 23-річна жінка, і написала заяву на ґвалтівника.

Вона ж і переконала й кількох інших постраждалих дівчат наслідувати приклад. Постраждалі 1994-96 років народження, в момент скоєння злочину їм було 11-14 років. Нині викрито 11 фактів розбещення та зґвалтування неповнолітніх. Додамо, що за словами однієї з жертв ґвалтівника, ще є 3-4 дівчини, які мовчать про це.

Як стало відомо, свої злочинні розваги збоченець записував у щоденник, а деякі знімав на відео. Правоохоронці вже знайшли фото- та відеоматеріали, які знімав сам підозрюваний. На них зафіксовані ігри, вікторини з дітьми, які виходять за рамки пристойності.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні активісти спіймали бізнесмена-педофіла, влаштували "самосуд" і зняли на відео.

Нагадаємо, нещодавно під Одесою розгорівся грандіозний скандал - головлікаря будинку малятка звинувачують у розбещенні дітей.