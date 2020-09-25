Во Львове в детском лагере насиловали девочек: педофилом оказался директор

Во Львове задержали педофила-насильника (коллаж РБК-Украина)

Мужчину обвиняют в растлении и изнасиловании 11 девочек

Во Львове руководитель молодежного лагеря совратил и изнасиловал 11 девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Маньяк задержан, и следователи сообщили 46-летнему мужчине о подозрении.

Преступнику грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Об этом передали в пресс-службе полиции Львовской области.

Отмечается, что для разоблачения злоумышленника правоохранители проделали колоссальную работу. Были опрошены жертвы насильника, и многие пострадавшие не хотели вспоминать эти ужасные события.

Тем не менее следователям удалось собрать достаточную для оглашения подозрения в совершении одиннадцати преступлений доказательную базу, рассказал глава полиции области Василий Виконский.

Как стало известно, подозреваемый организовал и стал руководителем детского лагеря. Табор этот не был официально зарегистрированным. Однако родители, не подозревая ничего дурного, отправляли туда своих детей на отдых и оздоровление. Взрослые не догадывались, что там орудует педофил-насильник.

Первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Только сейчас правоохранители раскрыли жуткие преступления, которые происходили в лагере. Его название полицейские не огласили.

Мужчине инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, совсем недавно под Одессой разгорелся грандиозный скандал - главврача дома малютки обвиняют в растлении детей.

Также мы писали о том, что в начале сентября в Николаеве люди устроили самосуд над педофилом. Злоумышленника застали за приставанием к несовершеннолетнему ребенку в центре города, и местные жители наказали извращенца и передали в руки полиции.