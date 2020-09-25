В Херсоне активисты поймали бизнесмена-педофила: "самосуд" сняли на видео

В Херсоне задержали педофила (коллаж РБК-Украина)

Активисты выложили в сеть переписку злоумышленника с девочкой

В Херсоне разоблачили педофила, который собирался совратить 14-летнюю девочку. Злоумышленника задержали активисты, которые сделали мужчине "внушение" и устроили допрос на камеру, записав признания любителя школьниц.

Кроме того, в сети опубликовали переписку 32-летнего бизнесмена из Чаплинки, который приехал в областной центр на встречу с несовершеннолетней.

Мужчина по имени Александр рассказал активистам, что планировал "завести отношения" со школьницей. Об этом красноречиво указывает выложенный в интернет очень откровенный диалог бизнесмена и девочки.

В нем подозреваемый открыто склонял школьницу к половому акту, предлагал вознаграждение (телефон и цветы, 1000 или 2000 гривен - в зависимости от "услуг"), расспрашивал о невинности девочки и просил не рассказывать никому о таких просьбах - мол, ему за это "светит" тюрьма.

Видео "самосуда" над педофилом, которые утроили активисты, можно посмотреть по этой ссылке.

Заявлений по факту происшествия в полицию не поступало ни от самого мужчины, ни от его разоблачителей.

Правоохранители после проверки информации в результате мониторинга интернет изданий и соцсетей пришли к заключению, что в данном факте усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины "Развращение несовершеннолетних". Об этом пишет местное издание Kherson.net.ua.

Ожидается, что в скором времени ведомости внесут в ЕРДР и будет открыто криминальное производство.

Ранее сообщалось, что во Львове в детском лагере директор насиловал девочек, и сейчас педофила обвинили в совращении 11 детей.

Также мы писали о том, что недавно под Одессой разгорелся грандиозный скандал - главврача дома малютки обвиняют в растлении детей.