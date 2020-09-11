Главврача дома малютки обвиняют в насилии над детьми: появились доказательства

Главврача дома малютки обвинили в растлении детей (Коллаж РБК-Украина)

Главный врач дома малютки совершал насилие над маленькими детьми, но он все отрицает

В Одесской области разгорелся грандиозный скандал из-за главного врача Измаильского дома малютки. Мужчина был обвинен в растлении малолетних детей. Полиция открывать дело не торопилась, а сам врач заявил, что все обвинения – это ложь и провокация.

В полицию обратилась медсестра из дома малютки, которая заметила у детей характерные следы сексуального насилия у детей в области половых органов. Женщина не выдержала и начала расспрашивать малышей, а также другой медперсонал, а после – пошла в правоохранительные органы. Детали сообщает издание OBOZREVATEL.

Дети рассказали, что дядя Витя (так малыши называют главного врача Измаильского дома ребенка Виктора Проценко) забирал их к себе спать и кормил странным йогуртом.

"Он забирал детей к себе спать, аргументируя тем, что им нужна отцовская любовь. Потом дети рассказали ужасное: что дядя Витя кормил их невкусным йогуртом и писал на них "белой водичкой", - сообщили анонимные источники из дома малютки.

Ситуация получила огласку, но главврача не стали отстранять от должности. Мало того, он продолжал свою работу и общение с детьми, в том числе и с теми, кто рассказал медперсоналу о том, что дядя Витя их трогал. Сотрудники дома малютки признали, что поведение главврача было странным уже давно – не менее пяти лет. Но особых поводов для беспокойства не было и многие просто не хотели верить в то, что взрослый человек на такое способен.

Как рассказала глава общественной организации "Батьківська спілка" Зоя Мельник, дело главврача изначально пошло не так. Информацию в ЕРДР внесли только через две недели, полиция не поехала сразу после заявления в дом малютки, а просто вызвала Проценко для разговора. Детей опрашивал школьный психолог и не рамках дела, а просто так.

В Измаильском доме ребенка находится более 100 малышей. В основном это дети от рождения до шести-семи лет. Часть детей имеет проблемы с развитием и здоровьем. Волонтеры, которые взяли под опеку этот дом малютки, шокированы тем, что произошло. Но они говорят, что в Измаиле все между собой связаны и главврач легко уйдет от наказания.

Как рассказала Зоя Мельник, жена главврача Аурелия Проценко – экс-начальница управления здравоохранения Измаила. Начальница службы по делам детей Измаила Енакиева Татьяна – близкий друг семьи Проценко. Ее муж Енакиев Виктор – заместитель начальника полиции Измаила. Также у семьи Проценко есть связи и друзья в других органах власти.

Сам же Виктор Проценко разместил пост на своей странице в Facebook, где назвал весь скандал спланированной провокацией и пожаловался на угрозы. Он отметил, что его хотят уничтожить, но не объяснил, кому это нужно и зачем.

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