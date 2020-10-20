В Киеве пенсионерка жестко наказала вора: "немного" побит (фото)

В Киеве пенсионерка наказала вора и взорвала сеть (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионерка смогла за себя постоять, однако вор сумку все-таки украл

В Киеве около 2:00 во вторник, 20 октября, около больницы скорой медицинской помощи по адресу улица Братиславская, 3 мужчина решил ограбить пенсионерку. Женщина сопротивлялась и нанесла мужчине несколько ударов. Вору все же удалось скрыться с рюкзаком женщины, однако его потом нашли. Все подробности рассказывают в Telegram-канале dtp.kiev.ua

Как сообщается, 66-летняя женщина сама позвонила в полицию и рассказала, что у нее мужчина силой отобрал рюкзак. В особых приметах она также указала, что мужчина может быть "немного" побитым.

"Из особых примет: нападающий может быть немного избитым - женщина сколько было силы оказывала сопротивление негодяю! Все включаемся к действиям и вскоре, на стометровке (между ул. Ш. Алейхема и ул. Миропольская), 0312 и 0404 ЭПУ ловят мужчину, который идет с рюкзаком ... и "немного" побит!", - говорится в подписи к фото мужчины, лицо которого было все в крови.

В Киеве пенсионерка наказала вора (фото: Киев без цензуры)

В комментариях к публикации женщину хвалят за то, что все же пыталась оказывать сопротивление и сделала все, чтобы наказать преступника. Некоторые же были в недоумении от того, куда пенсионерка с рюкзаком отправлялась в 2 часа ночи.

"Нашли один одного в 2 часа ночи те, кому не спится", - написал один из пользователей под постом.

Напомним, что ранее в Киеве водитель вынес пенсионерку из маршрутки. Пенсионерка прославила горе-водителя в соцсетях.

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