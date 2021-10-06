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У Львові в парку помітили рідкісну червонокнижну змію: потрапила у місто з Карпат (фото)

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Львів, Середа 06 жовтня 2021 20:30
У Львові в парку помітили рідкісну червонокнижну змію: потрапила у місто з Карпат (фото) Полоза помітили в парку Львова (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В парку "Високий замок", що у Львові, помітили рідкісну змію полоз ескулапів, яка занесена в Червону книгу.

Про знахідку у Facebook написала жителька Львова Мілана Ватерман.

Так, спочатку жінка думала, що це звичайний вуж, однак згодом з'ясувалось, що це - полоз. Змія вважається рідкісною та у Львові її практично неможливо побачити.

Як змія потрапила в місто

Як розповів zaxid.net львівський герпетолог Тарас Гринчишин, полоз - це неотруйна змія. Зокрема, в античні часи її навіть тримали в будинках для боротьби із гризунами. Цікаво, що саме ця змія зображена на емблемі медиків.

У Львові в парку помітили рідкісну червонокнижну змію: потрапила у місто з Карпат (фото)У Львові в парку помітили рідкісну червонокнижну змію: потрапила у місто з Карпат (фото)У Львові в парку помітили рідкісну червонокнижну змію: потрапила у місто з Карпат (фото)Полоза знайшли у парку Львова (facebook.com/Milanaa Waterman)

За останні роки, у Львові вже втретє виявили полоза, однак, в місто він міг потрапити з Карпат.

"Я припускаю, що вона, скоріш за все, могла потрапити до Львова випадково, наприклад, в автомобілі, власники якого перед тим відпочивали у Карпатах. Такі змії водяться в деяких горбистих і лісистих місцевостях довкола Львова – Карпати, Розточчя, Горбогір’я", - додав Тарас Гринчишин.

Що відомо про змію

Загальна довжина досягає 225 см. Населяє передгірні букові та, рідше, хвойні ліси. Зустрічається до висоти 2000 м над рівнем моря. Ховається у норах ссавців, гнилих пнях, дуплах дерев, купах хмизу, порожнечах під камінням і тріщинах у скелях. На зимівлю йде наприкінці жовтня — на початку грудня. З'являється після зимівлі на початку квітня — у травні.

Харчується мишоподібними гризунами, землерийками, птахами, їх пташенятами та яйцями.

В Україні ареал охоплює Карпати, Закарпаття, південно-західну Україну.

Раніше ми повідомляли, що в Карпатах виявили невідому змію, укус якої вбиває миттєво.

Також ми писали, що на Прикарпатті у школу заповзли гадюки.

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