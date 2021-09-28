В Карпатах обнаружили неизвестную змею: укус убивает мгновенно (фото)

В украинских Карпатах заметили неизвестных мутантов, которые раньше в природе не попадались. А главное, что укус этого существа смертелен и может убить даже человека.

Об этом говорится в сюжете "Затерянного мира" на 2+2.

Так, обычный уж скрестился с ядовитой гадюкой. Раньше этого в природе не случалось, ведь это два разных вида пресмыкающихся. Кроме того, укус этого существа очень смертелен и убивает мгновенно.

По словам Карпатской мольфарки Магдалены Мочиовски, существа насколько стали наглыми, что даже начали лезть в человеческие дома и кусают маленьких детей.

Мутанты ведут себя очень агрессивно. У них такие зубы, что человек может подумать, что это обычный уж. Однако на самом деле это "гадино-уж", который гораздо ядовитее обычной гадюки.

Неизвестное существо мольфарка однажды нашла в кроватке четырехлетнего сына. С тех пор четырехлетний Саша в этот день празднует свой второй день рождения. Ведь противоядия укуса мутанта до сих пор не существует.

"Вот видите висит объявление: "Внимание вход в лес временно ограничен из-за неизвестного вида ядовитого гада. Будь осмотрительны и осторожны!",- говорит женщина.

В Карпатах нашли неизвестное существо (скрин с видео)