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Во Львове парень проглотил распылитель от спрея: как спасали ребенка

Автор: Татьяна Самарук

Во Львове 12-летний мальчик случайно проглотил распылитель от спрея для горла. Ребенка срочно госпитализировали в больницу и провели операцию.

Об этом сообщили на странице Львовской областной детской больницы "Охматдит".

Так, в медучреждении рассказали, что у парня болело горло и он пытался полечить его спреем, а когда выполнял процедуру, то пластиковый распылитель отпал и подросток его ненароком глотнул.

Предмет длиной 6 см оказался аж в двенадцатиперстной кишке. Госпитализированного парня сразу взяли в операционную, где врачи эндоскопически, с помощью специальных устройств, без всякого разреза вытащили распылитель.

"Это не первая жертва спреев для горла у нас уже 3 случай с распылителем в нашей больнице. Мамы и папы, советуем с осторожностью применять спреи для горла, перед применением проверять, прочно ли закреплен распылитель и придерживать его при впрыске", - отметили в больнице.

Во Львове из горла ребенка достали распылитель от спрея (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Ранее мы сообщали, что делать родителям, когда ребенок проглотил инородное тело.

Также мы писали, что во Львове у пациента во время приема у врача остановилось сердце.

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