Во Львове у пациента во время приема у врача остановилось сердце: как спасали мужчину (фото)
Во Львове в Военно-медицинском клиническом центре Западной Украины во время приема у врача у пациента внезапно остановилось сердце. Медики оперативно сработали и спасли мужчину.
Так, начальник отделения сердечно-сосудистой хирургии, подполковник медицинской службы Вячеслав Зинченко рассказал, что пациент пришел на консультацию и у него остановилось сердце, сообщили на странице медицинского учреждения.
Врач отметил, что пациент поступил с очень серьезным сердечным заболеванием и у него во время осмотра остановилось сердце.
"Как позже мы выяснили это была фибрилляция желудочков. И по сути это клиническая смерть человека", - рассказал Зинченко.
Врач-кардиохирург Владимир Мороз начал реанимировать пациента и решил провести срочную операцию.
Во Львове врачи провели срочную операцию и спасли мужчину (facebook.com/vmkczr)
"Во время операции оказалось, что кроме всех выявленных во время предыдущих диагностик, заболеваний и патологий, у больного еще и так называемая "фарфоровая аорта". Это болезнь во время которой проведение манипуляций на самой аорте очень затруднено для хирурга. И из-за этого техническое выполнение операции очень тяжелое", - пояснил он.
В целом операция длилась три часа и врачам удалось вернуть к жизни почти безнадежного больного.
Отмечается, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо.
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