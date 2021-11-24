Во Львове у пациента во время приема у врача остановилось сердце: как спасали мужчину (фото)

Во Львове в Военно-медицинском клиническом центре Западной Украины во время приема у врача у пациента внезапно остановилось сердце. Медики оперативно сработали и спасли мужчину.

Так, начальник отделения сердечно-сосудистой хирургии, подполковник медицинской службы Вячеслав Зинченко рассказал, что пациент пришел на консультацию и у него остановилось сердце, сообщили на странице медицинского учреждения.

Врач отметил, что пациент поступил с очень серьезным сердечным заболеванием и у него во время осмотра остановилось сердце.

"Как позже мы выяснили это была фибрилляция желудочков. И по сути это клиническая смерть человека", - рассказал Зинченко.

Врач-кардиохирург Владимир Мороз начал реанимировать пациента и решил провести срочную операцию.

Во Львове врачи провели срочную операцию и спасли мужчину (facebook.com/vmkczr)

"Во время операции оказалось, что кроме всех выявленных во время предыдущих диагностик, заболеваний и патологий, у больного еще и так называемая "фарфоровая аорта". Это болезнь во время которой проведение манипуляций на самой аорте очень затруднено для хирурга. И из-за этого техническое выполнение операции очень тяжелое", - пояснил он.

В целом операция длилась три часа и врачам удалось вернуть к жизни почти безнадежного больного.

Отмечается, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо.