У Львові хлопець проковтнув розпилювач від спрею: як рятували дитину

Так, у медзакладі розповіли, що у хлопця боліло горло і він намагався полікувати його спреєм, а коли виконував процедуру, то пластиковий розпилювач відпав і підліток його ненароком ковтнув.

Предмет довжиною 6 см опинився аж у дванадцятипалій кишці. Госпіталізованого хлопця одразу взяли в операційну, де лікарі ендоскопічно, за допомогою спеціальних пристроїв, без жодного розрізу витягнули розпилювач.

"Це не перша жертва спреїв для горла - маємо вже 3 випадок з розпилювачем у нашій лікарні. Мами й тати, радимо з обережністю застосовувати спреї для горла, перед застосуванням перевіряти, чи міцно закріплений розпилювач і притримувати його при вприскуванні", - зазначили в лікарні.

У Львові з горла дитини дістали розпилювач від спрею (facebook.com/OHMATDYTLVIV)