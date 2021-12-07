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У Львові хлопець проковтнув розпилювач від спрею: як рятували дитину

Автор: Тетяна Самарук

У Львові 12-річний хлопчик випадково проковтнув розпилювач від спрею для горла. Дитину терміново госпіталізували до лікарні та провели операцію.

Про це повідомили на сторінці Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит".

Так, у медзакладі розповіли, що у хлопця боліло горло і він намагався полікувати його спреєм, а коли виконував процедуру, то пластиковий розпилювач відпав і підліток його ненароком ковтнув.

Предмет довжиною 6 см опинився аж у дванадцятипалій кишці. Госпіталізованого хлопця одразу взяли в операційну, де лікарі ендоскопічно, за допомогою спеціальних пристроїв, без жодного розрізу витягнули розпилювач.

"Це не перша жертва спреїв для горла - маємо вже 3 випадок з розпилювачем у нашій лікарні. Мами й тати, радимо з обережністю застосовувати спреї для горла, перед застосуванням перевіряти, чи міцно закріплений розпилювач і притримувати його при вприскуванні", - зазначили в лікарні.

У Львові з горла дитини дістали розпилювач від спрею (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Раніше ми повідомляли, що робити батькам, коли дитина проковтнула чужорідне тіло.

Також ми писали, що у Львові в пацієнта під час прийому в лікаря зупинилось серце.

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