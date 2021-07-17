Во Львове парень едва не потерял глаз из-за бутылки минералки: что произошло (фото)

Во Львове Андрей Зубко едва не потерял глаз, когда открыл бутылку с минеральной водой "Миргородская". Так, под сильным напором крышка от бутылки выстрелила ему в глаз.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

По словам Андрея, после того, как компания уменьшила размер крышки, при открывании она просто выстреливает.

Кроме того, он отмечает, что в результате выстрела получил контузию правого глазного яблока, повреждение роговицы глаза и кровоизлияние. Да, сейчас парень правым глазом ничего не видит, говорит, что все как в тумане.

Фото: во Львове парень едва не потерял глаз из-за бутылки минералки (фото facebook.com/dipsanplast.z.a)

Как пишет "Телеграф" сначала врач - окулист предложил парню лечь в больницу, но он отказался.

Также врач выписал ему лекарств на 900 гривен. Однако, лечиться врач сказал сего три дня, а потом прийти на прием.

После этого, с Андреем связалась компания IDS Borjomi Ukraine и предложила возместить средства за лекарства и в качестве бонуса должны привезти две паллеты воды.

"Однако вопрос остается открытым, пока я не начну видеть нормально. 16 июля уже лучше, я уже различаю буквы с 30 см, однако с большего расстояния еще все плывет. Отмечу, что у меня никогда не было проблем со зрением и он был 100%", – добавил львовянин.

Зубко сказал, если зрение не восстановится, то он намерен судиться с производителем минералки. Ведь до травмы у него было 100% зрение, а сейчас на 60% упало на правом глазу. Хотя врач говорит, что он должен скоро восстановиться.