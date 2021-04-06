Во Львове отличился пьяный водитель на "Жигулях": предложил колбасу вместо удостоверения

Во Львове патрульные задержали водителя "Жигулей" в нетрезвом состоянии возле продуктового магазина, который вместо водительского удостоверения предложил им взять колбасу.

Об этом сообщает общественная организация Pitbull Lviv на своей странице в Facebook .

Интересно, что колбаса была нарезана слайсами, и когда пьяный водитель все же нашел документы, то колбасу сложил в кошелек.

Инцидент произошел вечером 5 апреля. Водитель был настолько пьян, что физически не смог продуть "Драгер". Тогда ему правоохранители предложили поехать в больницу, но он отказался, поскольку побоялся там заразится коронавирусом.

Напомним, в Киеве мотоциклист устроил беспредел на дороге и пытался сбежать от патрульных. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля. Водитель мотоцикла нарушил ПДД. Это заметили патрульные и попытались его догнать. Но он решил скрыться и устроил погоню по столичным проспектам.

При этом пользователи сети отметили, что подобная ситуация - не редкость. Доставщики, работающие на мопедах или мотоциклах, нередко нарушают ПДД.

Мы также писали о том, что в Киеве одна из маршруток не выдержала бешеного темпа карантина и потока пассажиров. У транспортного средства на ходу отвалилось колесо.