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У Львові відзначився п'яний водій на "Жигулях": запропонував ковбасу замість посвідчення

Автор: Роман Мирончук

У Львові патрульні затримали водія "Жигулів" в нетверезому стані біля продуктового магазину, який замість водійського посвідчення запропонував їм взяти ковбасу.

Про це повідомляє громадська організація Pitbull Lviv на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався увечері 5 квітня. Водій був настільки п'яний, що фізично не зміг продути "Драгер". Тоді йому правоохоронці запропонували поїхати до лікарні, але він відмовився, оскільки побоявся там заразиться на коронавірус.

Цікаво, що ковбаса була нарізана слайсами, і коли п'яний водій все ж знайшов документи, то ковбасу склав в гаманець.http://www.facebook.com/cancer.lviv.ua/posts/3734165520031241

Машина п'яного водія (фото: facebook.com/pitbulllvivofficial)

Нагадаємо, у Києві мотоцикліст влаштував свавілля на дорозі і намагався втекти від патрульних. Інцидент стався у ніч на 4 квітня. Водій мотоцикла порушив ПДР. Це помітили патрульні і спробували його наздогнати. Але він вирішив сховатися і влаштував погоню по столичних проспектах.

При цьому користувачі мережі зазначили, що подібна ситуація - не рідкість. Доставщики, які працюють на мопедах або мотоциклах, нерідко порушують ПДР.

Ми також писали про те, що в Києві одна з маршруток не витримала шаленого темпу карантину і потоку пасажирів. У транспортного засобу на ходу відвалилося колесо.

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