У Львові відзначився п'яний водій на "Жигулях": запропонував ковбасу замість посвідчення

У Львові патрульні затримали водія "Жигулів" в нетверезому стані біля продуктового магазину, який замість водійського посвідчення запропонував їм взяти ковбасу.

Про це повідомляє громадська організація Pitbull Lviv на своїй сторінці в Facebook .

Цікаво, що ковбаса була нарізана слайсами, і коли п'яний водій все ж знайшов документи, то ковбасу склав в гаманець.http://www.facebook.com/cancer.lviv.ua/posts/3734165520031241

Інцидент стався увечері 5 квітня. Водій був настільки п'яний, що фізично не зміг продути "Драгер". Тоді йому правоохоронці запропонували поїхати до лікарні, але він відмовився, оскільки побоявся там заразиться на коронавірус.

Нагадаємо, у Києві мотоцикліст влаштував свавілля на дорозі і намагався втекти від патрульних. Інцидент стався у ніч на 4 квітня. Водій мотоцикла порушив ПДР. Це помітили патрульні і спробували його наздогнати. Але він вирішив сховатися і влаштував погоню по столичних проспектах.

При цьому користувачі мережі зазначили, що подібна ситуація - не рідкість. Доставщики, які працюють на мопедах або мотоциклах, нерідко порушують ПДР.

Ми також писали про те, що в Києві одна з маршруток не витримала шаленого темпу карантину і потоку пасажирів. У транспортного засобу на ходу відвалилося колесо.