Во Львове мужчина пытался похитить 6-летнюю девочку возле школы: вырывал из рук мамы
Во вторник, 2 марта, утром неизвестный пытался похитить 6-летнего ребенка возле львовской школы №82. Мама с дочерью заходили на территорию в учебного заведение, когда к ним подошел мужчина и начал вырывать ребенка из рук женщины.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Мужчине не удалось забрать ребенка, и после этого он сразу же скрылся в неизвестном направлении. В полиции подтвердили, что их вызывали в школу, но они этот случай не комментируют до выяснения всех обстоятельств.
Администрация школы подтвердила, что такой случай был. Но раньше с таким никогда не сталкивались. При этом в школе есть охрана.
"Это было как раз перед уроками, перед входом на территорию школы. Ранее мы этого человека здесь не видели, возможно, он какой-то неадекватный", - рассказал завуч школы Тарас Качур.
Днем в школу приехали следователи и опрашивали свидетелей. Родители школьников в сети обсуждают этот случай и призывают внимательно следить за детьми.
Учителя и администрация школы теперь настаивают, чтобы ученики не ходили сами в школу. Родителей также призывают лично приводить и забирать своих детей с уроков.
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