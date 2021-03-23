Во Львове медики устроили акцию протеста и перекрыли дорогу: что случилось (видео)

Во Львове медики одной из поликлиник вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу напротив медучреждения, однако время от времени пропускают проезжающий транспорт.

Причиной недовольства врачей стало намерение городской власти выселить их из поликлиники (по адресу улица Мазепы, 25), которую отдали на баланс больницы скорой помощи и хотят забрать под еще одно отделение для лечения пациентов с COVID-19.

При этом медики поликлиники и жители прилегающего района настаивают, чтобы им оставили часть здания для семейных и профильных врачей, обслуживающих район, в котором проживает около 100 тысяч львовян.

Речь идет о большом 3-этажном здании, которое уже начали переоборудовать. В то же время городской совет хочет забрать еще и кабинеты семейных врачей (как утверждается, они обслуживают более 90% пациентов с коронавирусом, которые не нуждаются в госпитализации). Местные власти планируют переселить семейных врачей в отдельное смежное помещение, где, по словам мэра Львова Андрея Садового, завершают ремонт. Какой будет судьба профильных врачей - пока неизвестно.

Отметим, что некоторые местные жители также присоединились к акции медиков.

Сегодня состоялась встреча протестующих с представителями горсовета, во время которой обсуждали сложившуюся ситуацию. На место также прибыли правоохранители.

Во Львове медики поликлиники устроили акцию протеста (фото: zahid.espreso.tv)

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко во время беседы с медработниками поликлиники заверил, что госпиталь там развернут временно, передали в пресс-службе горсовета.

"Госпиталь здесь разворачивается, потому что есть близость к реанимации. Такие помещения выбирает специальная комиссия, которая обследовала, где есть близость к реанимации и где возможно подвести кислород. Эта комиссия обследовала все помещения, и принято такое решение. Большинство из помещений поликлиники были свободными, и это зафиксировала комиссия. Поликлиника здесь была, есть и будет. Решение о госпитале - временное... Помещение передано на баланс больницы скорой, чтобы физически быстро сделать необходимые ремонты. Единственное неудобство, которое может быть, это то, что семейные врачи будут в этом же здании, но в других кабинетах", - отметил чиновник.

Видео: Во Львове медики поликлиники на ул. Мазепы устроили акцию протеста