У Львові медики влаштували акцію протесту і перекрили дорогу: що сталося (відео)

У Львові медики однієї з поліклінік вийшли на акцію протесту і перекрили дорогу навпроти медустанови, однак час від часу пропускають проїжджаючий транспорт.

Причиною невдоволення лікарів став намір міської влади виселити їх з поліклініки (за адресою вулиця Мазепи, 25), яку віддали на баланс лікарні швидкої допомоги та хочуть забрати під ще одне відділення для лікування пацієнтів з COVID-19.

При цьому медики поліклініки і мешканці прилеглого району наполягають, щоб їм залишили частину будівлі для сімейних і профільних лікарів, які обслуговують район, в якому проживає близько 100 тисяч львів'ян.

Йдеться про велику 3-поверхову будівлю, яку вже почали переобладнувати. Водночас міська рада хоче забрати ще й кабінети сімейних лікарів (як стверджується, вони обслуговують понад 90% пацієнтів з коронавірусом, які не потребують госпіталізації). Місцева влада планує переселити сімейних лікарів в окреме суміжне приміщення, де, за словами мера Львова Андрія Садового, завершують ремонт. Якою буде доля профільних лікарів - поки невідомо.

Зауважимо, що деякі місцеві жителі також долучилися до акції медиків.

Сьогодні відбулася зустріч протестувальників з представниками міськради, під час якої обговорювали ситуацію. На місце також прибули правоохоронці.

У Львові медики поліклініки влаштували акцію протесту (фото: zahid.espreso.tv)

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко під час бесіди з медпрацівниками поліклініки запевнив, що госпіталь там буде розгорнуто тимчасово, передали в прес-службі міськради.

"Шпиталь тут розгортається, бо є близькість до реанімації. Такі приміщення обирає спеціальна комісія, яка обстежувала, де є близькість до реанімації і де можливо підвести кисень. Ця комісія обстежила всі приміщення, і прийнято таке рішення. Більшість із приміщень поліклініки були вільними, і це зафіксувала комісія. Поліклініка тут була, є і буде. Рішення про шпиталь - тимчасове... Приміщення передано на баланс лікарні швидкої, щоб фізично швидко зробити необхідні ремонти. Єдина незручність, яка може бути, це те, що сімейні лікарі будуть в цій же будівлі, але в інших кабінетах", - зазначив чиновник.

Відео: У Львові медики поліклініки на вул. Мазепи влаштували акцію протесту