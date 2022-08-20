Во Львове медики спасают братьев, которые потеряли родителей и получили тяжелые травмы

Так, 1 июля в дом ребят в селе Сергеевке прилетела российская ракета. В результате мама и отчим сразу погибли, а дети получили тяжелые травмы.

По словам двоюродной сестры Евгении, спасатели достали ребят из-под завалов.

"Было два прилета, один пошел на туристическую базу отдыха, а вторым ударом попали в жилой дом. Там я выросла. У 14-летнего Володи была черепно-мозговая травма и перелом руки. Она до сих пор малоподвижна. На лице следы от обломков", - рассказала девушка.

Сестра мальчиков Евгения Сандраст (скрин с видео)

Однако, более серьезные ранения получил 8-летний Яков.

"Разрезало куском чего-то артерию на шее и когда ее пережали, чтобы остановить кровотечение, то отмерла правая часть мозга. За это был глубокий инсульт", - вспоминает Евгения.

Братья с Одесской области, которые пострадали из-за российской ракеты (скрин с видео)

Заведующий отделением нейрохирургии больницы Святого Николая первого медобъединения Львова Михаил Ловга рассказал, что Яков имеет слабости в конечностях.

Несмотря на сильную боль Яков заново учится ходить. Он показывает чрезвычайный результат, ведь сейчас он может сам сесть и пробует делать уже первые шаги.

Однако, впереди у ребят длительная реабилитация. Они вместе с сестрой отправятся в Австрию, где их уже ждут врачи.