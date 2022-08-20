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У Львові медики рятують братів, які втратили батьків і отримали тяжкі травми

У Львові медики рятують життя двом братам (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові медики майже два місяці рятують 8-річного Якова та 14-літнього Володимира з Одеської області, які внаслідок обстрілу окупантів втратили домівку, маму та вітчима.

Про це пише ТСН.

Так, 1 липня у дім хлопців у селі Сергіївці прилетіла російська ракета. В результаті мама та вітчим одразу загинули, а діти дістали тяжкі травми.

За словами двоюрідної сестри Євгенії, рятувальники дістали хлопців з-під завалів.

"Було два прильоти, один пішов на туристичну базу відпочинку, а другим ударом влучили в житловий будинок. Там я виросла. У 14-річного Володі була черепно-мозкова травма та перелом руки. Вона і досі малорухлива. На обличчі сліди від уламків", - розповіла дівчина.

Сестра хлопчиків Євгенія Сандраст (скрін з відео)

Однак, серйозніших поранень зазнав 8-річний Яків.

"Розрізало чимось шматком артерію головну на шиї і коли її перетиснули, то то відмерла права частина мозку. Через це був глибокий інсульт", - згадує Євгенія.

Брати з Одеської області, які постраждали внаслдіок російської ракети (скрін з відео)

Завідувач відділення нейрохірургії лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова Михайло Ловга розповів, що Яків має слабкості в кінцівках.

Попри сильний біль Яків заново вчиться ходити. Він показує надзвичайний результат, адже зараз він може сам сісти і пробує робити вже перші кроки.

Однак, попереду у хлопців тривала реабілітація. Вони разом із сестрою вирушать до Австрії, де на них вже чекають лікарі.

Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі врятували недоношеному хлопчику зір.

Також ми писали, що українські медики врятували життя чоловіка з "дзеркальними" органами.

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