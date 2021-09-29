Украинские медики спасли жизнь мужчины с "зеркальными" органами: медицинский феномен!

У мужчины диагностировали разрыв аневризма брюшной аорты. В таких случаях смерть приходит очень часто, поэтому врачи сработали молниеносно и у них получилось спасти жизнь пожилому мужчине.

Задача хирургов усложнилась

Но перед операцией, после компьютерной томографии, врачи узнали, что внутренние органы и сосуды у мужчины расположены зеркально - в частности, сердце у него было с правой стороны.

Что такое зеркальные органы

По словам врачей, зеркальное расположение внутренних органов встречается редко, один случай на 10 тысяч. А вот разрыв аневризмы у людей с такой патологией ну очень редко.

В Японии такой случай произошел более 10 лет назад, он описан в мировой литературе.

"Такой случай вообще в истории украинской хирургии и медицины мы видим впервые, когда есть аневризма аорты разорванная с транспозицией органов. Этот случай в мире определен, как второй после японцев, которые в 2008 году такое оперировали в 80-летнего мужчины. Думаю, мы будем это публиковать, и мировая литература об этом узнает", - рассказал сосудистый хирург Львовской областной клинической больницы Андрей Кихтяк.

Также хирург сообщил о трудностях, которые возникли перед врачами.

"Трудности возникают, когда ты открываешь живот и понимаешь, что все не на своем месте, и все тебе надо строить в голове другой макет этой операции", - добавил сосудистый хирург Львовской областной клинической больницы Виктор Палий.