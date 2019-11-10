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Во Львове машины по-европейски пропустили "скорую" (видео)

Новости » Жизнь   

Во Львове водители повели себя благородно и по-европейски пропустили сквозь заторы специальный транспорт

Во Львове автомобили пропустили машину скорой помощи и полицию во время заторов. Дело в том, что в центре города случилось ДТП без потерпевших, но в этот момент к патрульным подбежал взволнованный мужчина и сказал, что его сестре очень плохо и он боится, что не успеет в больницу сковзь заторы.

Полицейские сразу же решили сопроводить авто с больной женщиной, которой накануне сделали операцию. Экипаж полиции включил сирену и проблесковые маячки и несмотря на пробки помогли быстро доставить горожанку в больницу.

Видео с инцидентом, который произошел 7 ноября, опубликовали в соцсети Facebook.

В комментариях пользователи выразили восхищение полицейскими и патрульными во Львове.

  • Аж не віриться! Це дуже класно та мотивуюче.
  • Молодці, наші водії теж!!!
  • Полиция - молодцы!
  • Круто!

Скриншот комментариев (Facebook)

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