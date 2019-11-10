У Львові машини по-європейськи пропустили "швидку" (відео)

У Львові автомобілі пропустили машину швидкої допомоги і поліції під час заторів. Справа в тому, що в центрі міста сталося ДТП без потерпілих, але в цей момент до патрульним підбіг схвильований чоловік і сказав, що його сестрі дуже погано і він боїться, що не встигне в лікарню скрізь затори.

Поліцейські відразу ж вирішили супроводити авто з хворою жінкою, якій напередодні зробили операцію. Екіпаж поліції включив сирену і проблискові маячки і незважаючи на затори допомогли швидко доставити містянку в лікарню.

Відео з інцидентом, який стався 7 листопада, опублікували в соцмережі Facebook.

У коментарях користувачі висловили захоплення патрульними поліцейськими і у Львові.

Аж не віриться! Це дуже класно та мотивуюче.

Молодці, наші водії теж!!!

Поліція - молодці!

Круто!

Скріншот коментарів (Facebook)