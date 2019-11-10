У Львові машини по-європейськи пропустили "швидку" (відео)

У Львові водії повели себе благородно і по-європейськи пропустили крізь затори спеціальний транспорт
У Львові автомобілі пропустили машину швидкої допомоги і поліції під час заторів. Справа в тому, що в центрі міста сталося ДТП без потерпілих, але в цей момент до патрульним підбіг схвильований чоловік і сказав, що його сестрі дуже погано і він боїться, що не встигне в лікарню скрізь затори.
Поліцейські відразу ж вирішили супроводити авто з хворою жінкою, якій напередодні зробили операцію. Екіпаж поліції включив сирену і проблискові маячки і незважаючи на затори допомогли швидко доставити містянку в лікарню.
Відео з інцидентом, який стався 7 листопада, опублікували в соцмережі Facebook.
У коментарях користувачі висловили захоплення патрульними поліцейськими і у Львові.