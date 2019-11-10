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Во Львове за взятки задержали двух таможенников и пограничника

Новости » Происшествия     10.11.2019 - 00:05
Во Львове за взятки задержали двух таможенников и пограничника
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Должностные лица за мзду обеспечивали беспрепятственный ввоз товаров на территорию Украины

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали двух таможенников и пограничника во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, находясь в сговоре, должностные лица наладили механизм систематического получения неправомерной выгоды. За деньги они обеспечивали беспрепятственный ввоз товаров на территорию Украины.

Правоохранители задержали должностных лиц в порядке ст. 208 УПК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) во время получения ими очередной части неправомерной выгоде в сумме 1,8 тысяч гривен.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области.

Также РБК-Украина писало, что САП сообщила о подозрении судье за получение взятки. Судья получил 2 тыс. долларов за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

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Новости Украины ЛьвоввзяткаГосударственная таможенная служба
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