У Львові машини по-європейськи пропустили "швидку" (відео)

У Львові машини пропустили спецтранспорт (фото: РБК-Україна)

У Львові водії повели себе благородно і по-європейськи пропустили крізь затори спеціальний транспорт

У Львові автомобілі пропустили машину швидкої допомоги і поліції під час заторів. Справа в тому, що в центрі міста сталося ДТП без потерпілих, але в цей момент до патрульним підбіг схвильований чоловік і сказав, що його сестрі дуже погано і він боїться, що не встигне в лікарню скрізь затори.

Поліцейські відразу ж вирішили супроводити авто з хворою жінкою, якій напередодні зробили операцію. Екіпаж поліції включив сирену і проблискові маячки і незважаючи на затори допомогли швидко доставити містянку в лікарню.

Відео з інцидентом, який стався 7 листопада, опублікували в соцмережі Facebook.

Як у Львові пропускають спецтранспорт, який супроводжує хвору жінку Коли немає часу на зволікання. Львівські патрульні здійснили супровід важко хворої жінки до лікарні У четвер на вулиці Свенціцького, екіпаж патрульної поліції оформляв ДТП без потерпілих. При оформленні адмінматеріалів, до них підбіг схвильований громадяни і заявив, що в салоні автомобіля знаходиться його сестра, якій напередодні провели операцію, а на даний момент вона дуже погано себе почуває. Він везе її в лікарню, але через ранішні затори боїться не встигнути. Поліцейські без зволікань прийняли рішення негайно супроводити авто з хворою жінкою до Лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Миколайчука. Екіпаж увімкнув звукову сирену та проблискові маячки і оминаючи затори здійснили супровід автомобіля з важкохворою до медичного закладу. Згодом, чоловік зателефонував на спецлінію 102 і висловив щирі слова вдячності патрульним. І ми дякуємо колегам з 2 батальйону Олександр Савицький та Mykola Vasylovych Zelenevych за службу! Немає нічого ціннішого за людське життя. Наголошуємо на необхідності пропускати спецтранспорт з увімкненими проблисковими маячками та іншими сигналами, адже від цього залежить чиєсь життя. #lvivpolice #патрульнаполіція #ПорядокЦеТи Опубліковано Патрульна поліція Львівської області П'ятниця, 8 листопада 2019 р.

У коментарях користувачі висловили захоплення патрульними поліцейськими і у Львові.

Аж не віриться! Це дуже класно та мотивуюче.

Молодці, наші водії теж!!!

Поліція - молодці!

Круто!

Скріншот коментарів (Facebook)