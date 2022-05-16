Во Львове комик пошутил о смерти воинов ВСУ. Теперь его настигла расплата

Комик Олег Грюндик решил, что во время войны шутка о погибших на поле боя украинских защитниках будет уместной. Его он произнес во Львове, в бомбоубежище. Расплата быстро догнала "юмориста", теперь он искренне извиняется перед всем украинским народом.
Смотрите видео, как это было - в материале Styler.
Грюндик выступил на Stand Up STREAM во львовском клубе-бомбоубежище СULT Comedy Hall. Видео с мероприятия и полное выступление комика можно увидеть на YouTube-канале STAND UP Battle Club.
Он пошутил, что семьям погибших воинов ВСУ компенсируют 15 млн грн, а средства они (по аналогии с "тысячей за вакцинацию") смогут потратить на "книги, кинотеатры, спортзал". При этом зрители в зале засмеялись.
А вот та самая шутка, за которую Грюндику теперь стыдно.
В своем Instagram Грюндик принес извинения и объяснил, что никого не имел целью обидеть.
"Я видел это смешным. Жаль, что так случилось, что не все это увидели смешным", - сказал Олег и пообещал лучше думать, о чем шутить.
Но этим история не закончилась. Грюндика нашли и тут он уже извинился "от всей души".
Стендапер говорит, что будет учиться на своих ошибках, ведь это его судьба.
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