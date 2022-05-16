Во Львове комик пошутил о смерти воинов ВСУ. Теперь его настигла расплата

Грюндик выступил на Stand Up STREAM во львовском клубе-бомбоубежище СULT Comedy Hall. Видео с мероприятия и полное выступление комика можно увидеть на YouTube-канале STAND UP Battle Club.

Он пошутил, что семьям погибших воинов ВСУ компенсируют 15 млн грн, а средства они (по аналогии с "тысячей за вакцинацию") смогут потратить на "книги, кинотеатры, спортзал". При этом зрители в зале засмеялись.

А вот та самая шутка, за которую Грюндику теперь стыдно.

Теперь Грюндик извиняется

В своем Instagram Грюндик принес извинения и объяснил, что никого не имел целью обидеть.

"Я видел это смешным. Жаль, что так случилось, что не все это увидели смешным", - сказал Олег и пообещал лучше думать, о чем шутить.

Но этим история не закончилась. Грюндика нашли и тут он уже извинился "от всей души".

Стендапер говорит, что будет учиться на своих ошибках, ведь это его судьба.